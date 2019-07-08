2019-07-08T10:32:56+03:00
Происшествия

В Воронежской области в столкновении «Фольксвагена» и «Газели» погиб мужчина

Виктор ЛЕВШАКОВ
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Последствия аварииПоследствия аварииФото: ГУ МВД России по Воронежской области.
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8 июля примерно в 00.15 в Новоусманском районе столкнулись «Фольксваген Джетта» и «Газель». Как уточнили в областной Госавтоинспекции, ДТП случилось на 266 км автодороги «Курск-Саратов».

Немецким автомобилем управлял 25-летний житель Воронежской области. Мужчина допустил столкновение с движущейся во встречном направлении машиной «Газель», за рулем которой был 33-летний местный житель.

В результате ДТП водитель «Фольксваген Джетта» скончался на месте. Сейчас инспекторы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, водитель "Газели" не пострадал Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, водитель "Газели" не пострадалФото: ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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