В Воронежской области в столкновении «Фольксвагена» и «Газели» погиб мужчина
8 июля примерно в 00.15 в Новоусманском районе столкнулись «Фольксваген Джетта» и «Газель». Как уточнили в областной Госавтоинспекции, ДТП случилось на 266 км автодороги «Курск-Саратов».
Немецким автомобилем управлял 25-летний житель Воронежской области. Мужчина допустил столкновение с движущейся во встречном направлении машиной «Газель», за рулем которой был 33-летний местный житель.
В результате ДТП водитель «Фольксваген Джетта» скончался на месте. Сейчас инспекторы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
По предварительным данным, водитель "Газели" не пострадалФото: ГУ МВД России по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU