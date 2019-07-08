2019-07-08T09:28:01+03:00
Общество

В Воронежской области предупредили о чрезвычайная пожарной опасности самого высокого класса

Возгорание может случиться от любого источника огня и повышенных температур
Олег ИВАНОВ
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Спасатели предупреждают, что 8 июля с 12.00 местами по Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явления – чрезвычайная пожарная опасность пятого класса. Соответствующее «Штормовое предупреждение» получено от Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- При пятом классе пожарной опасности возгорания появляются от любого источника огня и повышенных температур. Горение свершается усиленно, и огонь быстро распространяется. Непосредственное тушение лесных пожаров возможно только в начальной стадии их формирования, - комментируют в ГУ МЧС по Воронежской области.

Напомним, с 30 апреля в Воронежской области ввели особый противопожарный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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