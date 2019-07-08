Воронежцы хотели бы лишить прав «гонщика» на «БМВ», устроившего дрифт-шоу

СЕГОДНЯ 08:41 2019-07-08T08:41:07+03:00

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Воронежцы в социальных сетях выложили видео опасного дрифта: некто на «БМВ» ночью решил устроить экстрим-шоу на улице 20-летия Октября неподалеку от магазина «1000 мелочей». Иномарка яростно гудит и летит из стороны в сторону. Благо рядом не оказалось других автомобилей.

При этом горожане в большинстве негативно отреагировали на это видео. Многие предлагали не просто оштрафовать нарушителя, но и вовсе лишить его прав.

Быть может, причина в том, что за последнее время в Воронеже произошло слишком много страшных смертельных ДТП. Накануне «БМВ» врезался в фонарный столб. Машину откинуло на встречную обочину, где она сбила пешехода. А до этого 18-летний воронежец на «Мерседесе» насмерть сбил пешехода и свалился с моста.

Опасный дрифт в Воронеже.

ИСТОЧНИК KP.RU