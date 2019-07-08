2019-07-08T01:50:04+03:00
Спорт

Сергей Игнашевич: «В конце матча с воронежским «Факелом» точно не хотел бы оказаться на поле»

Главный тренер московского «Торпедо» заявил, что не собирается «убивать» в себе футболиста [видео]
Юрий КОЗЛОВ
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Первый блин у Сергея Игнашевича не вышел комом.Первый блин у Сергея Игнашевича не вышел комом.Фото: с сайта ФК "Факел"
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После матча с «Факелом», закончившемся победой «Торпедо» - 1:0, в недавнем прошлом знаменитый защитник, а ныне начинающий тренер Сергей Игнашевич выглядел довольным:

- Все волновались, достаточно нервная игра. В то же время в связи с дебютом особых эмоций нет – работаю главным тренером уже месяц.

- Не ловили себя на мысли, что хотели бы выйти на поле?

- В концовке, конечно, не хотел, нервы там какие были! В то же время не скажу, что больно уж убиваю в себе футболиста, думаю, что мой опыт, набранный за игровую карьеру, полезен.

- Не считаете, что тяжелые погодные условия помогли «Факелу»?

- Да нет, поле «держало». «Факел» сел в достаточно глубокую оборону, но мы сумели забить гол после «стандарта», В концовке сдержали давление хозяев, они только угловых 7-8 подали. Здорово, что выдержали, сильная команда должна держать удар.

- Каковы у «Торпедо» задачи на сезон?

- Программа-минимум – закрепиться в ФНЛ, ну а так надо стараться двигаться к максимальной цели.

- Планируете ли еще усилить команду?

- Не исключено, что до 1 сентября возьмем еще одного, может быть, двух игроков.

07.07.2019 Послематчевый комментарий Сергея Игнашевича.Ассоциация "Футбольный клуб "Факел" Воронеж"

ИСТОЧНИК KP.RU

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