Сергей Игнашевич: «В конце матча с воронежским «Факелом» точно не хотел бы оказаться на поле»
После матча с «Факелом», закончившемся победой «Торпедо» - 1:0, в недавнем прошлом знаменитый защитник, а ныне начинающий тренер Сергей Игнашевич выглядел довольным:
- Все волновались, достаточно нервная игра. В то же время в связи с дебютом особых эмоций нет – работаю главным тренером уже месяц.
- Не ловили себя на мысли, что хотели бы выйти на поле?
- В концовке, конечно, не хотел, нервы там какие были! В то же время не скажу, что больно уж убиваю в себе футболиста, думаю, что мой опыт, набранный за игровую карьеру, полезен.
- Не считаете, что тяжелые погодные условия помогли «Факелу»?
- Да нет, поле «держало». «Факел» сел в достаточно глубокую оборону, но мы сумели забить гол после «стандарта», В концовке сдержали давление хозяев, они только угловых 7-8 подали. Здорово, что выдержали, сильная команда должна держать удар.
- Каковы у «Торпедо» задачи на сезон?
- Программа-минимум – закрепиться в ФНЛ, ну а так надо стараться двигаться к максимальной цели.
- Планируете ли еще усилить команду?
- Не исключено, что до 1 сентября возьмем еще одного, может быть, двух игроков.
07.07.2019 Послематчевый комментарий Сергея Игнашевича.Ассоциация "Футбольный клуб "Факел" Воронеж"
ИСТОЧНИК KP.RU