Игорь Лебеденко: «У меня с воронежскими болельщиками все хорошо»
После матча с «Факелом» его бывший капитан, а теперь один из лидеров московского «Торпедо» дал мини-интервью «КП-Воронеж».
- Игорь, как игралось сегодня?
- Немного непривычно, все-таки полтора года выступал в «Факеле». Атмосфера хорошая, желаю удачи обеим командам.
- Как вам воронежские болельщики?
- Отлично поддерживали свою команду. У меня с воронежскими болельщиками все хорошо.
- В последнее время поле нашего стадиона вызывало много критики. А тут сильный дождь, смогло оно его выдержать?
- Когда я играл за «Факел», в такую погоду играть было практически невозможно. На этот раз оно было во вполне приемлемом состоянии, разве что в конце игры немного «поплыло».
- С чем связано нервное окончание матча для «Торпедо»?
- Много эмоций, выиграть было большое желание в первой игре, поэтому так и получилось. В целом, считаю, победили заслуженно, владели преимуществом. Но, конечно, в концовке и «Факел» мог забить.
- Как вам работается с начинающим тренером Сергеем Игнашевичем?
- Человек прошел хороший игровой путь, работал с сильными тренерами. У него интересные тренировки, хороший взгляд на современный футбол, стараемся его понять и поддержать.
- Что запомнилось после игры со старейшим клубом мира английским «Шеффилдом»?
- Хоть команда и слабовата, был настоящий праздник для болельщиков. «Торпедо» - тоже команда с богатыми традициями, в любом случае этот матч войдет в историю.
Игорь Лебеденко: "У Сергея Игнашевича интересные тренировки".
ИСТОЧНИК KP.RU