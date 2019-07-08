2019-07-08T01:19:02+03:00
Спорт

Игорь Лебеденко: «У меня с воронежскими болельщиками все хорошо»

Бывший капитан «Факела» рассказал, как прижился в новой команде, как приспосабливается к требованиям Сергея Игнашевича и даже похвалил наше многострадальное поле [видео]
Юрий КОЗЛОВ
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Игорь Лебеденко уже вполне освоился в московском "Торпедо".Игорь Лебеденко уже вполне освоился в московском "Торпедо".Фото: Юрий КОЗЛОВ
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После матча с «Факелом» его бывший капитан, а теперь один из лидеров московского «Торпедо» дал мини-интервью «КП-Воронеж».

- Игорь, как игралось сегодня?

- Немного непривычно, все-таки полтора года выступал в «Факеле». Атмосфера хорошая, желаю удачи обеим командам.

- Как вам воронежские болельщики?

- Отлично поддерживали свою команду. У меня с воронежскими болельщиками все хорошо.

- В последнее время поле нашего стадиона вызывало много критики. А тут сильный дождь, смогло оно его выдержать?

- Когда я играл за «Факел», в такую погоду играть было практически невозможно. На этот раз оно было во вполне приемлемом состоянии, разве что в конце игры немного «поплыло».

- С чем связано нервное окончание матча для «Торпедо»?

- Много эмоций, выиграть было большое желание в первой игре, поэтому так и получилось. В целом, считаю, победили заслуженно, владели преимуществом. Но, конечно, в концовке и «Факел» мог забить.

- Как вам работается с начинающим тренером Сергеем Игнашевичем?

- Человек прошел хороший игровой путь, работал с сильными тренерами. У него интересные тренировки, хороший взгляд на современный футбол, стараемся его понять и поддержать.

- Что запомнилось после игры со старейшим клубом мира английским «Шеффилдом»?

- Хоть команда и слабовата, был настоящий праздник для болельщиков. «Торпедо» - тоже команда с богатыми традициями, в любом случае этот матч войдет в историю.

Игорь Лебеденко: "У Сергея Игнашевича интересные тренировки".

ИСТОЧНИК KP.RU

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