Семьей года в Воронеже стали Весельевы

СЕГОДНЯ 16:55 2019-07-07T17:16:06+03:00

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Накануне Дня семьи, любви и верности в Воронеже подвели итоги конкурса «Семья года».

В номинации «Многодетная семья» лучшей признали Весельевых. Своим высшим достижением они считают своих детей, а у Лилии Ивановны и Михаила Ивановича их восьмеро - Алена, Яна и Олеся, Артур, Денис, Андрей, Саша и Сережа.

Родители педагоги воспитали их активными: они посещают кружки декоративного творчества и спортивные секции. На каждый Новый год Весельевы готовят музыкально-поэтические программы. В летние каникулы старшие Весельевы постоянно работают воспитателями в детских лагерях: Михаил Иванович учит детей чеканке, фотосъемке, фото, а Лилия Ивановна - танцам и кройке и шитью. Девочки занимаются художественной гимнастикой, старшие мальчики - спортивной акробатикой. Сереже пока 1,5 года.

Старшая дочь Весельевых Алена учится в Санкт-Петербурге на факультете психологии и социальной педагогики в Российском педагогическом университете имени Герцена. После окончания школы она работала в благотворительный центр «Общие дети» с брошенными детьми, два года работает воспитателем в Всероссийском пионерском лагере «Орленок». Кроме того, Алена организовала свой педагогический отряд и уже несколько лет выезжает на летние каникулы в детский лагерь «Полет».

В творческих планах семьи открыть к 2020 году в Воронеже Центр детского развития для историко-патриотического воспитания и организовать творческие контакты с лучшими детскими центрами России.

ИСТОЧНИК KP.RU