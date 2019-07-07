2019-07-07T14:44:30+03:00
Общество

В Воронеже пройдет II Всероссийский съезд туристско-информационных центров

К нам съедутся специалисты по туризму со всей страны
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

В Воронеже готовятся ко II Всероссийскому съезду туристско-информационных центров, который пройдет в столице Черноземья с 19 по 21 сентября. Его участниками станут 250 представителей муниципальных и региональных Туристско-информационных центров (ТИЦ), чиновников, экспертов в области продвижения и предоставления туристской информации.

В ходе деловой программы представители ТИЦ и эксперты отрасли обсудят наболевшие вопросы, поделятся позитивным опытом и сформируют общую стратегию дальнейших действий.

Свои наработки представят и воронежские специалисты. Например, расскажут об успехе пеших бесплатных экскурсий - в более чем двух десятках прогулок по городу приняли участие 1 800 человек. Да и в целом Воронеж поднялся в общем туристическом рейтинге, войдя в топ-20 самых посещаемых регионов страны (напомним, в 2017-м столица Черноземья занимала 30-ю строчку).

- По итогам исследования, посвященного въездному туризму, туристическому потенциалу и популярности мы занимаем четвертое место в Центральном федеральном округе, отметила заместитель главы Воронежа Людмила Бородина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже выпала из окна 20-летняя девушка
В Воронеже пенсионер хотел продать гараж, но перевел лже-покупательнице 269 тыс рублей
Под Воронежем лоб в лоб столкнулись две иномарки: четверо в больнице
Через Воронеж пройдет «корейский» пробег
В Воронеже BMW сбила фонарный столб и пешехода
В Воронежской области "Ниссан" врезался в дом
19-летний воронежец на «Мерседесе» насмерть сбил пешехода и свалился с моста
В Воронеже во время остановки рейсового автобуса пропал мужчина
На Адмиралтейской площади магистры ВГУ в мантиях получили долгожданные дипломы
Воронежцы не верят или считают слишком дорогим возможное строительство канатной дороги
Коллекторская фирма тайно записывала разговоры с воронежцами
В Северном микрорайоне Воронежа повязали очередного «закладчика»
Грабитель напал на прихожанку прямо на территории храма в Воронежской области
В Воронежской области число банковских карт в полтора раза больше, чем самих жителей
Роман Асхабадзе раскрыл бюджет воронежского «Факела»
В Воронеже разыскивают лже-полицейского, забравшего у пенсионерки 250 тысяч рублей
В Воронеже у парка «Танаис» насмерть сбили пенсионера
Федеральные компании могут занять рынок пассажирских перевозок в Воронеже
Водитель самоходной косилки переехал лежащего в траве человека в Воронежской области
Под Воронежем пройдет 17-й фестиваль "Рамонский родник"