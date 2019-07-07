В Воронеже пройдет II Всероссийский съезд туристско-информационных центров

СЕГОДНЯ 14:42 2019-07-07T14:44:30+03:00

К нам съедутся специалисты по туризму со всей страны

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В Воронеже готовятся ко II Всероссийскому съезду туристско-информационных центров, который пройдет в столице Черноземья с 19 по 21 сентября. Его участниками станут 250 представителей муниципальных и региональных Туристско-информационных центров (ТИЦ), чиновников, экспертов в области продвижения и предоставления туристской информации.

В ходе деловой программы представители ТИЦ и эксперты отрасли обсудят наболевшие вопросы, поделятся позитивным опытом и сформируют общую стратегию дальнейших действий.

Свои наработки представят и воронежские специалисты. Например, расскажут об успехе пеших бесплатных экскурсий - в более чем двух десятках прогулок по городу приняли участие 1 800 человек. Да и в целом Воронеж поднялся в общем туристическом рейтинге, войдя в топ-20 самых посещаемых регионов страны (напомним, в 2017-м столица Черноземья занимала 30-ю строчку).

- По итогам исследования, посвященного въездному туризму, туристическому потенциалу и популярности мы занимаем четвертое место в Центральном федеральном округе, отметила заместитель главы Воронежа Людмила Бородина.

ИСТОЧНИК KP.RU