В Воронеже пенсионер хотел продать гараж, но перевел лже-покупательнице 269 тыс рублей
Аферисты продолжают обманывать воронежцев. За 6 июля в полицию обратились трое жителей. Двое лишились денег под предлогом совершения покупок, еще один воронежец - при оплате через мобильное приложение займа в одной из соцсетей.
Жертвой мошенников стал 85-летний дедушка, пытавшийся продать гараж. Пенсионер разместил информацию на сайте бесплатных объявлений. Ему позвонила женщина, которая под предлогом покупки перевела ему на карту задаток в размере 20 000 рублей. Затем пожилой мужчина, действуя по инструкции звонившей, перевел ей через банкомат все имеющиеся у него на карте деньги - 269 000 рублей.
Мошенников ищут. Полицейские напоминают воронежцам о бдительности: не стоит разглашать личные данные банковских карт неизвестным лицам, в том числе представляющимся сотрудниками финансовых учреждений. И с особой осторожностью переводить деньги на неизвестные реквизиты.
ИСТОЧНИК KP.RU