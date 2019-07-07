2019-07-07T13:12:25+03:00
Происшествия

В Воронеже пенсионер хотел продать гараж, но перевел лже-покупательнице 269 тыс рублей

За сутки мошенники обманули жителей области на 290 тысяч рублей
Ярослав ИВАНОВ
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Аферисты продолжают обманывать воронежцев. За 6 июля в полицию обратились трое жителей. Двое лишились денег под предлогом совершения покупок, еще один воронежец - при оплате через мобильное приложение займа в одной из соцсетей.

Жертвой мошенников стал 85-летний дедушка, пытавшийся продать гараж. Пенсионер разместил информацию на сайте бесплатных объявлений. Ему позвонила женщина, которая под предлогом покупки перевела ему на карту задаток в размере 20 000 рублей. Затем пожилой мужчина, действуя по инструкции звонившей, перевел ей через банкомат все имеющиеся у него на карте деньги - 269 000 рублей.

Мошенников ищут. Полицейские напоминают воронежцам о бдительности: не стоит разглашать личные данные банковских карт неизвестным лицам, в том числе представляющимся сотрудниками финансовых учреждений. И с особой осторожностью переводить деньги на неизвестные реквизиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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