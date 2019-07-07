2019-07-07T12:23:09+03:00
Происшествия

Под Воронежем лоб в лоб столкнулись две иномарки: четверо в больнице

Авария случилась в Верхнемамонском районе
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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7 июля около половины шестого утра страшная авария произошла в Верхнемамонском районе. На 709-м километре автодороги М-4 «Дон» столкнулись две иномарки. По предварительным данным, «Фольксваген Пассат» выехал на встречку и столкнулся с «Тойотой Королла».

В результате ДТП травмы получили 42-летний водитель «Фольксвагена» и его 18-летний пассажир, а также два пассажира «Тойоты», 32-летний мужчина и 33-летняя женщина. Их отправили в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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