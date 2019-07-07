Под Воронежем лоб в лоб столкнулись две иномарки: четверо в больнице
Авария случилась в Верхнемамонском районе
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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7 июля около половины шестого утра страшная авария произошла в Верхнемамонском районе. На 709-м километре автодороги М-4 «Дон» столкнулись две иномарки. По предварительным данным, «Фольксваген Пассат» выехал на встречку и столкнулся с «Тойотой Королла».
В результате ДТП травмы получили 42-летний водитель «Фольксвагена» и его 18-летний пассажир, а также два пассажира «Тойоты», 32-летний мужчина и 33-летняя женщина. Их отправили в больницу.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU