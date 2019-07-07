2019-07-07T10:28:17+03:00
Происшествия

В Воронеже BMW сбила фонарный столб и пешехода

Потерпевший погиб на месте
Ярослав ИВАНОВ
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Еще одна смертельная авария произошла 6 июля в Воронеже. Около 19.20 на улице Зеленко «БМВ-520» врезался в фонарный столб. Удар был такой силы, что световую опору отбросило на несколько метров, а машину - на встречную обочину, где она сбила пешехода.

В итоге 40-летний прохожий погиб на месте от полученных травм.

По предварительным данным, 28-летний водитель, двигаясь по улице Зеленко со стороны улицы 9-го Января, не справился с управлением.

Напомним, примерно через 40 минут на Московском проспекте "Мерседес Бенц" сбил насмерть пешехода и упал с эстакады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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