В Воронежской области "Ниссан" врезался в дом
Авария произошла в Борисоглебске
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За 6 июля в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 91 аварию, больше половины произошло в столице Черноземья - 55. В 13 ДТП травмы получили 20 человек и трое погибло.
Примерно в 14.12 в Борисоглебске 48-летний водитель автомобиля «Ниссан Тиида» не справился с управлением и врезался в дом на улице Чкалова.
В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU