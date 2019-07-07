2019-07-07T10:01:40+03:00
Происшествия

В Воронежской области "Ниссан" врезался в дом

Авария произошла в Борисоглебске
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

За 6 июля в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 91 аварию, больше половины произошло в столице Черноземья - 55. В 13 ДТП травмы получили 20 человек и трое погибло.

Примерно в 14.12 в Борисоглебске 48-летний водитель автомобиля «Ниссан Тиида» не справился с управлением и врезался в дом на улице Чкалова.

В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Через Воронеж пройдет «корейский» пробег
В Воронеже BMW сбила фонарный столб и пешехода
19-летний воронежец на «Мерседесе» насмерть сбил пешехода и свалился с моста
В Воронеже во время остановки рейсового автобуса пропал мужчина
На Адмиралтейской площади магистры ВГУ в мантиях получили долгожданные дипломы
Воронежцы не верят или считают слишком дорогим возможное строительство канатной дороги
Коллекторская фирма тайно записывала разговоры с воронежцами
В Северном микрорайоне Воронежа повязали очередного «закладчика»
Грабитель напал на прихожанку прямо на территории храма в Воронежской области
В Воронежской области число банковских карт в полтора раза больше, чем самих жителей
Роман Асхабадзе раскрыл бюджет воронежского «Факела»
В Воронеже разыскивают лже-полицейского, забравшего у пенсионерки 250 тысяч рублей
В Воронеже у парка «Танаис» насмерть сбили пенсионера
Федеральные компании могут занять рынок пассажирских перевозок в Воронеже
Водитель самоходной косилки переехал лежащего в траве человека в Воронежской области
Под Воронежем пройдет 17-й фестиваль "Рамонский родник"