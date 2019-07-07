В Воронежской области "Ниссан" врезался в дом

СЕГОДНЯ 09:59 2019-07-07T10:01:40+03:00

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За 6 июля в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 91 аварию, больше половины произошло в столице Черноземья - 55. В 13 ДТП травмы получили 20 человек и трое погибло.

Примерно в 14.12 в Борисоглебске 48-летний водитель автомобиля «Ниссан Тиида» не справился с управлением и врезался в дом на улице Чкалова.

В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU