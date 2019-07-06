В Воронеже во время остановки рейсового автобуса пропал мужчина

СЕГОДНЯ 20:20 2019-07-06T20:20:59+03:00

Быть может, вы видели этого мужчину?

То, что человек вышел, почему-то не заметили и уехали без него

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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» просят воронежцев помочь в поиске 54-летнего Виктора Чибисова. Известно, что Виктор Иванович ехал на рейсовом автобусе из Ставрополя в Москву. Во время остановки в нашем городе он вышел из транспорта, вероятно, чтобы купить что-то из продуктов.

То, что мужчина не вернулся в автобус, почему-то не заметили и отправились дальше. Что дальше делал Виктор Чибисов? Это не известно. Все его вещи остались в транспорте.

Рост мужчины - 175 см. У него худощавое телосложение. В день исчезновения мужчина мог быть одет в серую рубашку, черные брюки, босоножки и кепку.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Виктора Чибисова, сообщите об этом по телефонам: 8(960)131-97-08 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU