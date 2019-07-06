2019-07-06T20:20:59+03:00
Общество

В Воронеже во время остановки рейсового автобуса пропал мужчина

То, что человек вышел, почему-то не заметили и уехали без него
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Быть может, вы видели этого мужчину?Быть может, вы видели этого мужчину?
Изменить размер текста:

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» просят воронежцев помочь в поиске 54-летнего Виктора Чибисова. Известно, что Виктор Иванович ехал на рейсовом автобусе из Ставрополя в Москву. Во время остановки в нашем городе он вышел из транспорта, вероятно, чтобы купить что-то из продуктов.

То, что мужчина не вернулся в автобус, почему-то не заметили и отправились дальше. Что дальше делал Виктор Чибисов? Это не известно. Все его вещи остались в транспорте.

Рост мужчины - 175 см. У него худощавое телосложение. В день исчезновения мужчина мог быть одет в серую рубашку, черные брюки, босоножки и кепку.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Виктора Чибисова, сообщите об этом по телефонам: 8(960)131-97-08 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
19-летний воронежец на «Мерседесе» насмерть сбил пешехода и свалился с моста
На Адмиралтейской площади магистры ВГУ в мантиях получили долгожданные дипломы
Воронежцы не верят или считают слишком дорогим возможное строительство канатной дороги
Коллекторская фирма тайно записывала разговоры с воронежцами
В Северном микрорайоне Воронежа повязали очередного «закладчика»
Грабитель напал на прихожанку прямо на территории храма в Воронежской области
В Воронежской области число банковских карт в полтора раза больше, чем самих жителей
Роман Асхабадзе раскрыл бюджет воронежского «Факела»
В Воронеже разыскивают лже-полицейского, забравшего у пенсионерки 250 тысяч рублей
В Воронеже у парка «Танаис» насмерть сбили пенсионера
Федеральные компании могут занять рынок пассажирских перевозок в Воронеже
Водитель самоходной косилки переехал лежащего в траве человека в Воронежской области
Под Воронежем пройдет 17-й фестиваль "Рамонский родник"