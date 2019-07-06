На Адмиралтейской площади магистры ВГУ в мантиях получили долгожданные дипломы

СЕГОДНЯ 18:42 2019-07-06T18:42:20+03:00

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5 июля на Адмиралтейской площади состоялось торжественное вручение дипломов магистрам Воронежского государственного университета. Колонна из 1000 магистров-выпускников, одетых в академические мантии и конфедератки прошли от главного корпуса ВГУ до Адмиралтейской площади. Студентов сопровождал сводный оркестр Воронежской филармонии.

В 18.00 деканы разных факультетов университета и ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий поприветствовали ребят и вручили долгожданные дипломы. Порадовали выпускников-магистров и эффектным шоу барабанщиков «Drumataka».

ИСТОЧНИК KP.RU