Воронежцы не верят или считают слишком дорогим возможное строительство канатной дороги
24 июня чиновники рассказали об идее строительства над акваторией Воронежского водохранилища канатной дороги. Ее маршрут, по задумке авторов проекта, должен связать Советскую и Адмиралтейскую площади, парк «Алые паруса» и торговый центр «Европа».
Вместе с социологической службой «Ваше мнение!» мы решили узнать у воронежцев, как они относятся к такой идее. И зачем, по их мнению, нам нужна канатная дорога?
Оказалось, что проект поддерживают как минимум 18,5% горожан. Они уверены, что в городе должны появляться интересные туристические и развлекательные объекты.
Еще 7,5% то ли в шутку, то ли нет посчитали, что с появлением такой канатной дороги, может быть, станет легче добираться с левого берега на правый и наоборот. То есть они рассматривают данный проект как транспортный.
Но были и те, кто не столь вдохновлен такими заявлениями: 27,5% горожан уверены, что это слишком дорогой проект для города. А другие 28,5% считают, что в нем не так много смысла.
Еще 14% напомнили, что было бы хорошо вначале построить метро, которое планируется уже очень давно, а потом уже приступать к другим большим проектам. Часть горожан просто не верит, что этот проект может сбыться. Остальные затруднились ответить на поставленный вопрос.
ИСТОЧНИК KP.RU