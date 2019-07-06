Воронежцы не верят или считают слишком дорогим возможное строительство канатной дороги

СЕГОДНЯ 18:07 2019-07-06T18:07:03+03:00

Хотя нашлись энтузиасты, которые решили, что это хорошая идея

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24 июня чиновники рассказали об идее строительства над акваторией Воронежского водохранилища канатной дороги. Ее маршрут, по задумке авторов проекта, должен связать Советскую и Адмиралтейскую площади, парк «Алые паруса» и торговый центр «Европа».

Вместе с социологической службой «Ваше мнение!» мы решили узнать у воронежцев, как они относятся к такой идее. И зачем, по их мнению, нам нужна канатная дорога?

Оказалось, что проект поддерживают как минимум 18,5% горожан. Они уверены, что в городе должны появляться интересные туристические и развлекательные объекты.

Еще 7,5% то ли в шутку, то ли нет посчитали, что с появлением такой канатной дороги, может быть, станет легче добираться с левого берега на правый и наоборот. То есть они рассматривают данный проект как транспортный.

Но были и те, кто не столь вдохновлен такими заявлениями: 27,5% горожан уверены, что это слишком дорогой проект для города. А другие 28,5% считают, что в нем не так много смысла.

Еще 14% напомнили, что было бы хорошо вначале построить метро, которое планируется уже очень давно, а потом уже приступать к другим большим проектам. Часть горожан просто не верит, что этот проект может сбыться. Остальные затруднились ответить на поставленный вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU