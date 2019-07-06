Коллекторская фирма тайно записывала разговоры с воронежцами

СЕГОДНЯ 16:48 2019-07-06T16:48:28+03:00

Хотя по закону сотрудники обязаны предупреждать об этом граждан

Изменить размер текста: A A

- Юридическая фирма «Нерис» допускается ряд нарушений требований действующего законодательства, - к такому выводу пришла прокуратурп Ленинского района Воронежа.

Данная компания занимается возвратом просроченных задолженностей. Но в процессе телефонных разговоров с должниками сотрудники коллекторской организации зачастую не сообщали всю необходимую информацию. Например, граждан не предупреждали, что ведется запись разговоров.

- Кроме того, выявлен факт отсутствия в лицензионном программном комплексе юридического лица отдельных аудиозаписей разговоров с должниками, которые в соответствии с Федеральным законом подлежат обязательному хранению, - подчеркнули в прокураторе.

Также не было обеспечено надлежащее хранение документов, которые должны храниться в течение не менее трех лет со дня получения.

В итоге было возбуждено дело об административном правонарушении. Административное дело направлено в арбитражный суд Воронежской области для привлечения юридического лица к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU