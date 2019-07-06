2019-07-06T15:40:59+03:00
Происшествия

В Северном микрорайоне Воронежа повязали очередного «закладчика»

Мужчина продавал наркотики через мессенджеры
Олег ИВАНОВ
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В Северном микрорайоне в квартире, расположенной в доме по улице Владимира Невского, сотрудники полиции задержали 29-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в незаконном обороте наркотиков. Во время обыска в его квартире изъяли героин, который был предназначен для продажи. Воронежец активно делал «закладки».

- В ходе проведенного исследования ЭКЦ ГУ МВД России по Воронежской области установлено, что вещество является наркотическим средством – героин, массой 46,01 граммов, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

В отделе полиции мужчина признался, что через мессенджеры сообщал покупателям, где находятся наркотики. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств..».

ИСТОЧНИК KP.RU

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