В Северном микрорайоне Воронежа повязали очередного «закладчика»
В Северном микрорайоне в квартире, расположенной в доме по улице Владимира Невского, сотрудники полиции задержали 29-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в незаконном обороте наркотиков. Во время обыска в его квартире изъяли героин, который был предназначен для продажи. Воронежец активно делал «закладки».
- В ходе проведенного исследования ЭКЦ ГУ МВД России по Воронежской области установлено, что вещество является наркотическим средством – героин, массой 46,01 граммов, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.
В отделе полиции мужчина признался, что через мессенджеры сообщал покупателям, где находятся наркотики. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств..».
ИСТОЧНИК KP.RU