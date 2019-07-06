Грабитель напал на прихожанку прямо на территории храма в Воронежской области

СЕГОДНЯ 14:51 2019-07-06T14:51:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром 4 июля на территории храмового комплекса в Россоши незнакомец выхватил у прихожанки пакет с документами и деньгами. Взволнованная местная жительница обратилась к сотрудникам вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Воронежской области.

Правоохранители уточнили приметы грабителя и приступили к розыску. Спустя всего 10 минут удалось задержать подозрительного гражданина, в руках у которого был пакет, схожий по описанию с похищенным.

- Документы и 6000 рублей, принадлежащие 59-летней пострадавшей, злоумышленник спрятал в носок. Как выяснилось, 45-летний житель села Александровка Россошанского района Воронежской области ранее уже был судим за кражу, - сообщили в региональном Управлении Росгвардии.

Задержанный мужчина передан полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU