2019-07-06T14:06:51+03:00
Общество

В Воронежской области число банковских карт в полтора раза больше, чем самих жителей

При этом за последнее время существенно выросло число операций по картам
Олег ИВАНОВ
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Многие воронежцы пользуются сразу несколькими банковскими картамиМногие воронежцы пользуются сразу несколькими банковскими картамиФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В I квартале этого года воронежцы совершили более 75 млн операций с использованием платежных карт. С помощью «пластика» было проведено операций на 129 млрд рублей. Об этом сообщили в воронежском отделении Банка России.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество безналичных операций по оплате товаров и услуг выросло на 53%. Выросли и суммы: объем операций увеличился на 37,2%.

По состоянию на 1 апреля 2019 года количество платежных карт, выданных в регионе, превысило 3,7 миллиона. При том, что количество жителей в регионе - чуть более 2,3 миллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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