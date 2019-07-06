Роман Асхабадзе раскрыл бюджет воронежского «Факела»

СЕГОДНЯ 14:02 2019-07-06T14:07:29+03:00

Роман Асхабадзе (в центре) считает, что с помощью губернатора Александра Гусева "Факел" сможет остаться в ФНЛ по спортивному принципу. Фото: с сайта ФК "Факел"

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«Факел», как и большинство российских команд, хранил тайну своего бюджета как зеницу ока. Видимо, с приходом на пост генерального директора Романа Асхабадзе эта традиция изменится. Во всяком случае в интервью, размещенном на официальном сайте воронежского клуба, он назвал точные цифры на предстоящий сезон.

- Наш нынешний размер бюджета - один из самых маленьких в ФНЛ. Это примерно 220-230 миллионов рублей,- сказал Роман Гурамович.

И тут же поставил цели перед командой:

- Учитывая, что в предыдущие два сезона команда вылетала из ФНЛ по турнирным показателям, но сохранялась в лиге по другим причинам, то на сегодня у клуба есть две цели – минимальная и максимальная. Минимальная – это не вылететь по итогам грядущего сезона по спортивному принципу. А максимальная задача – выигрывать в каждом матче.

Тоже новый подход. В последние годы цели на сезон вообще не озвучивали в публичном пространстве. Роман Гурамович поделился ожиданиями и от ближайшей игры с «Торпедо»:

- Пока команда недоукомплектована, еще два-три игрока должны пополнить состав «Факела» уже по ходу турнира. От игры с «Торпедо» мы, в первую очередь, ожидаем самоотдачи футболистов и исполнения своих обязанностей с учетом тех физических кондиций, в которых они находятся.

Асхабадзе также рассказал о том, как он пришел в клуб:

- Раскрою небольшой секрет – наша совместная работа началась еще до 1 июля, и заключалась она во встрече с главой региона и последующем аудите, оценке деятельности клуба. Всё это контролировалось напрямую губернатором. В итоге мне поступило предложение возглавить «Факел»

И сообщил о разделении обязанностей с главным тренером Сергеем Обориным:

- Любой профессиональный футбольный менеджер, на мой взгляд, должен полагаться на решения главного тренера. Мы можем долго обсуждать кандидатуры футболистов, но последним и решающим в плане принятия решения по игрокам всегда будет слово Сергея Оборина. Потому что ответственность за результат лежит только на нем.

ИСТОЧНИК KP.RU