2019-07-06T12:13:51+03:00
Общество

Федеральные компании могут занять рынок пассажирских перевозок в Воронеже

К такому варианту придется обратиться, если местные фирмы не начнут обновлять подвижной состав
Олег ИВАНОВ
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Но как подействует приход больших компаний на цену проезда?Но как подействует приход больших компаний на цену проезда?Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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4 июля на молодежном образовательном форуме «Молгород – 2019» участники пожаловались губернатору Александру Гусеву на работу городского транспорта. Например, после 22:00 сложно добираться в отдаленные участки города на маршрутных автобусах.

– Схема движения транспорта, условия комфортности работы городского транспорта должны изменяться. У нас заканчиваются контракты в 2020 году с действующими перевозчиками. И мы сейчас их подводим к тому, что если они не начнут в течение этого и первой половине следующего года заниматься заменой подвижного состава, то скорее всего они не смогут продолжить перевозки. У нас есть большие федеральные компании, которые в принципе готовы в Воронеж переходить. По вечерним рейсам – мы такую проверку с выездом на улицы сделаем со стороны нашего контрольного управления. Если не соблюдается график движения в общественном транспорте в вечернее время, мы примем финансовые меры воздействия на перевозчиков, – сообщил глава региона. – Считаю, что 2020 год должен стать переломным в части обновления и повышения комфортности транспорта. Хотелось бы сделать это с нашими местными перевозчиками, но если поймем, что они не способны, то будем искать какого-то большого оператора.

Между тем перевозчики продолжают настаивать на максимальном подорожании проезда – до 27 рублей. Случится так или нет - неизвестно. Но повышение цены проезда, скорее всего, произойдет уже осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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