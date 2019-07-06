В Воронежской области в ДТП погиб 18-летний мотоциклист
Он столкнулся с другим мотоциклом, за рулем которого был 16-летний парень
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествияФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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5 июня в 22.35 в Богучарском районе 18-летний местный житель на мотоцикле «Расер Р-200» столкнулся с другим мотоциклом «Велс», за рулем которого был 16-летний подросток. Юные водители не смогли разъехаться на 1 км автодороги М-4 «Дон».
- В результате ДТП 18-летний водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. 16-летний водитель и его 15-летний пассажир с травмами различной степени тяжести госпитализированы в реанимационное отделение медицинского учреждения, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU