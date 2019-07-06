Пропавшую 17-летнюю девушку из Воронежа нашли в Уфе
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» написали, что пропавшая 17-летняя девушка из Воронежа, найдена. Напомним, она ушла из дома в микрорайоне Сомово на улице Расковой 22 июня. Было известно, что подросток не первый раз пытается куда-либо отправиться из родного города. Под сообщением о начавшемся поиске в соцсетях появились комментарии молодых людей, которые утверждали, что девушка находится в Башкортостане.
Накануне оказалось, что полицейские действительно обнаружили 17-летнюю девушку в Уфе. Почему молодая жительница Воронежа отправилась в этот город, никого не предупредив, пока не известно. Теперь ее передадут родителям.
ИСТОЧНИК KP.RU