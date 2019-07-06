2019-07-06T09:29:31+03:00
Общество

Пропавшую 17-летнюю девушку из Воронежа нашли в Уфе

С ней все хорошо, она почему-то сама решила сбежать в другой город
Олег ИВАНОВ
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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» написали, что пропавшая 17-летняя девушка из Воронежа, найдена. Напомним, она ушла из дома в микрорайоне Сомово на улице Расковой 22 июня. Было известно, что подросток не первый раз пытается куда-либо отправиться из родного города. Под сообщением о начавшемся поиске в соцсетях появились комментарии молодых людей, которые утверждали, что девушка находится в Башкортостане.

Накануне оказалось, что полицейские действительно обнаружили 17-летнюю девушку в Уфе. Почему молодая жительница Воронежа отправилась в этот город, никого не предупредив, пока не известно. Теперь ее передадут родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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