Губернатор пообещал взять под личный контроль финансирование воронежского «Факела»

СЕГОДНЯ 09:14 2019-07-06T09:14:31+03:00

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5 июля генеральный директор футбольного клуба «Факел» Роман Асхабадзе представил губернатору Александру Гусеву новую команду и тренерский состав во главе с главным тренером Сергеем Обориным. Пока в составе «Факела» 18 футболистов. Но, как стало известно по итогам встречи, вскоре клуб пополнится еще двумя-тремя игроками.

Александр Гусев подчеркнул, что не ставит перед футболистами сверхзадач и не собирается вмешиваться в спортивную составляющую жизни клуба. Главные цели на предстоящий сезон - стабильная игра в ФНЛ и возвращение болельщиков на трибуны.

- Постараюсь оградить игроков и тренеров от вмешательства чиновников в вопросы, касающиеся игр, тренировок и прочей подготовки. Наша задача – обеспечить клубу регулярное финансирование. К сожалению, в последние годы с этим были проблемы, и, как следствие, часто менялся состав, у футболистов терялась мотивация. Вопрос исполнения обязательств перед игроками беру под личный контроль, - сказал губернатор.

7 июля в стартовом матче первенства «Факел» на Центральном стадионе профсоюзов примет московское «Торпедо». Накануне матча, в эту субботу, команда будет публично представлена болельщикам на стадионе и там же проведет открытую тренировку, которую можно посетить бесплатно. Начало мероприятия – в 17:30.

ИСТОЧНИК KP.RU