2019-07-06T09:14:31+03:00
Спорт

Губернатор пообещал взять под личный контроль финансирование воронежского «Факела»

Перед футбольным клубом поставлена задача показывать стабильную игру в ФНЛ
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Фото: www.govvrn.ruФото: www.govvrn.ru
Изменить размер текста:

5 июля генеральный директор футбольного клуба «Факел» Роман Асхабадзе представил губернатору Александру Гусеву новую команду и тренерский состав во главе с главным тренером Сергеем Обориным. Пока в составе «Факела» 18 футболистов. Но, как стало известно по итогам встречи, вскоре клуб пополнится еще двумя-тремя игроками.

Александр Гусев подчеркнул, что не ставит перед футболистами сверхзадач и не собирается вмешиваться в спортивную составляющую жизни клуба. Главные цели на предстоящий сезон - стабильная игра в ФНЛ и возвращение болельщиков на трибуны.

- Постараюсь оградить игроков и тренеров от вмешательства чиновников в вопросы, касающиеся игр, тренировок и прочей подготовки. Наша задача – обеспечить клубу регулярное финансирование. К сожалению, в последние годы с этим были проблемы, и, как следствие, часто менялся состав, у футболистов терялась мотивация. Вопрос исполнения обязательств перед игроками беру под личный контроль, - сказал губернатор.

7 июля в стартовом матче первенства «Факел» на Центральном стадионе профсоюзов примет московское «Торпедо». Накануне матча, в эту субботу, команда будет публично представлена болельщикам на стадионе и там же проведет открытую тренировку, которую можно посетить бесплатно. Начало мероприятия – в 17:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области число банковских карт в полтора раза больше, чем самих жителей
Роман Асхабадзе раскрыл бюджет воронежского «Факела»
В Воронеже разыскивают лже-полицейского, забравшего у пенсионерки 250 тысяч рублей
В Воронеже у парка «Танаис» насмерть сбили пенсионера
Федеральные компании могут занять рынок пассажирских перевозок в Воронеже
Водитель самоходной косилки переехал лежащего в траве человека в Воронежской области
Под Воронежем пройдет 17-й фестиваль "Рамонский родник"
На семейном празднике в усадьбе Веневитиновых воронежцев угостят липовым чаем с вишневым вареньем
В Воронежской области в ДТП погиб 18-летний мотоциклист
На воронежской трассе перевернулся микроавтобус «Мерседес»: три человека госпитализировано
Пропавшую 17-летнюю девушку из Воронежа нашли в Уфе
В Воронеже 19-летняя кофеманка ограбила автозаправку
В Воронежской области в столкновении грузовой «Газели» и «Ситроена» погибла 55-летняя женщина
Воронежская семья распространяла наркотики
В Воронеже суд продлил арест водителю «Мерседеса», намеренно сбившему курсанта института МЧС
В воронежский «Факел» пришел еще один воспитанник московского ЦСКА
Руководитель департамента культуры Воронежской области покидает свой пост
Бывший учитель школы под Воронежем, который обжег ученика утюгом, заплатит штраф 30 тысяч
6, 7 и 8 июля дорожные работы пройдут на пяти улицах Воронежа
Жителям Железнодорожного района Воронежа 9 июля перекроют воду
Под Воронежем выявили очаг бактериального ожога плодовых деревьев
Хотела получить компенсацию, а лишилась последнего: в Воронеже мошенники развели пенсионерку на 120 тысяч
В Воронеже возобновят летние киносеансы под открытым небом
Директор воронежской компании может избежать уголовного наказания за невыплату зарплаты сотрудникам
Генеральным директором воронежского «Факела» официально стал Роман Асхабадзе
Причину обрушения лесов в центре Воронежа, из-за чего пострадали два человека, выяснят в Следственном комитете