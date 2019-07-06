Под Воронежем пройдет 17-й фестиваль "Рамонский родник"

СЕГОДНЯ 11:25 2019-07-06T11:25:59+03:00

Бардовскую песню можно послушать три дня на хуторе Степной

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С 12 по 14 июля в Воронежской области пройдет фестиваль «Рамонский родник». 17-й форум авторской песни развернется возле хутора Степной в Рамонском районе (поворот на Горожанку).

По традиции, на фестивале будет работать три сцены: «Исток» представит классиков бардовской песни, «Водопад» - молодых современных авторов и исполнителей, а на главной сцене «Родник» пройдут церемонии открытия и закрытия и конкурсный концерт.

На фестивале выступят музыканты из 13 городов России, Украины и Беларуси: Андрей Козловский, Александр Щербина, Григорий Данской, Роман Филиппов, Алексей Вдовин, Владимир Кожекин, Алексей Панасовский, Юлия Мамочева, Павел Пиковский, Алексей Шмелев (Москва), Кирилл Комаров (Санкт-Петербург), Шухрат Хусаинов, Ольга Чикина (Рязань), Роман Ланкин (Томск), Марат Фахртдинов (Электросталь), Николай Клюшкин, Антон Серебряков (Саратов), MEZOZOY (Суздаль), Илья Оленев, Наталья Байрак, Андрей Бобровников, Николай Недорезов (Воронеж), Павел Халтурин (Павловск), Тимофей Яровиков, Александр Мельников (Могилев), Владимир Каденко (Киев), Дмитрий Макляков (Харьков).

На фестиваль можно добраться на автобусах от памятника Славы: 12 июля в 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 13 июля в 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00. Обратно автобусы отправятся от фестивальной поляны до памятника Славы 14 июля в 11.00, 12.00, 13.00, 14.00. С посетителей взимается экологический сбор 50 рублей. Разводить костры на поляне запрещено. Для приготовления еды можно пользоваться мангалами или газовыми горелками. Автопарковка и автокемпинг платные.

ИСТОЧНИК KP.RU