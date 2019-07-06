2019-07-06T10:18:22+03:00
Звезды

На семейном празднике в усадьбе Веневитиновых воронежцев угостят липовым чаем с вишневым вареньем

Так 7 июля отметят День семьи, любви и верности
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В музее-усадьбе Веневитинова День семьи, любви и верности отметят 7 июля.

В полдень там начнется семейная прогулка в усадебном парке. После этого пройдет мастер-класс «Я Вам пишу». На нем участники смогут приобщиться к искусству письма стальным пером. Организаторы предлагают «окунуться» во времена поэтов и романтиков, прекрасных дам и галантных кавалеров, прикоснуться к жизни и культуре ушедших времен, познакомиться с образцами супружеских писем дворян 19 века.

В парке развернется «Город мастеров» - творческие мастерские старинных ремесел и декоративно-прикладного творчества. В это же время желающие смогут поиграть в крокет на берегу Дона.

После открытия праздника в 13.00 пройдет концерт лауреатов всероссийских конкурсов и фестивалей исполнителей академического вокала. В программе: романсы Глинки, Верстовского, Чайковского, Рахманинова, Метнера на стихи Пушкина и выступление театра исторического танца.

В 14.00 начнутся народные гулянья в парке у реки Дон. Пройдет игра-путешествие «Народные традиции» (по мотивам русского фольклора), игра в крокет, творческие мастерские по плетению венков, изготовлению соломенной игрушки, тряпичной куклы, глиняных сувениров. Гостей ждет праздничное угощение - липовый чай с вишневым вареньем. Театр исторического танца покажет «картины» образа жизни дворянской семьи XIX века и научит ампирным и барочным танцам.

В 14.15 начнется театрализованная интерактивная программа «Великое чудо - семья!». Выступит вокальный ансамбль «Сударушка», покажут театрализацию старинного русского обряда «Смотрины невесты» (по записям Веневитинова «Старинное изображение обряда смотрин в городе Торопце»). Народные игры и забавы для всех возрастов. Задушевные русские песни в исполнении ансамбля народной песни «Любожить».

В 15.00 начнется танцевальный семейный флэш-моб «Друг друга храните во все времена» под исполнение гимна семьи, любви и верности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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