В Воронеже 19-летняя кофеманка ограбила автозаправку

СЕГОДНЯ 20:01 2019-07-05T20:01:49+03:00

С подозреваемой взяли подписку о невыезде Фото: из архива «КП»

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Вечером 3 июля в торговый зал автозаправки, расположенной на улице 45 Стрелковой Дивизии, пришли мужчина и девушка. Пока первый выбирал товар, его спутница взяла с полки три банки кофе и вышла, не расплатившись, проигнорировав требования оператора остановиться.

Сотрудники АЗС обратились в полицию. Оперативники с помощью записей с камер видеонаблюдения установили личность подозреваемой. Ею оказалась 19-летняя местная жительница. Девушку задержали в квартире ее сожителя. Она сразу признала свою вину.

В отношении «кофеманки» завели уголовное дело по статье «грабеж». Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Подозреваемой грозит заключение сроком до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU