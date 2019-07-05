2019-07-05T19:21:29+03:00
Происшествия

Воронежская семья распространяла наркотики

Пара делала «закладки» в лесу и на берегу водохранилища
Елена ФЕДЯШЕВА
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Подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмыПодозреваемым грозит до 15 лет тюрьмыФото: из архива «КП»
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В Воронеже по подозрению в незаконном обороте наркотиков полицейские задержали семейную пару – мужчину 39 лет и его 32-летнюю супругу. По предварительной информации, они наладили прибыльный бизнес: работали в интернет-магазине, где бесконтактным способом продавали синтетические наркотики. «Закладки» делали в лесу и на набережной водохранилища на территории Железнодорожного района.

Во время задержания у подозреваемых обнаружили приготовленные для сбыта метилэфедрон и героин, весом 10 граммов. В полиции супруги признались в совершении преступления.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «незаконные производство и сбыт наркотиков». Им грозит наказание в виде 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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