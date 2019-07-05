2019-07-05T17:31:54+03:00
Происшествия

Бывший учитель школы под Воронежем, который обжег ученика утюгом, заплатит штраф 30 тысяч

Такое наказание определил суд
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Приговор вступит в силу через 10 днейПриговор вступит в силу через 10 днейФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

Семилукский суд признал бывшего учителя трудов землянской школы виновным в причинении телесных повреждений 11-летнему ученику и назначил ему наказание в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, этот случай, всколыхнувший всю область, произошел 20 марта во время занятий учащихся пятого класса на уроке технологии. Дети слишком громко разговаривали и 61-летний педагог, устав делать им замечания, взял с гладильной доски горячий утюг и прислонил его к спине 11-летнего мальчика. Ребенок получил ожоги 1 и 2 степени. Мужчина сразу после инцидента уволился с работы.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». На предварительном следствии бывший учитель признал вину в полном объеме, что также подтвердили одноклассники мальчика и результаты судебных экспертиз.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области в столкновении грузовой «Газели» и «Ситроена» погибла 55-летняя женщина
Воронежская семья распространяла наркотики
В Воронеже суд продлил арест водителю «Мерседеса», намеренно сбившему курсанта института МЧС
В воронежский «Факел» пришел еще один воспитанник московского ЦСКА
Руководитель департамента культуры Воронежской области покидает свой пост
6, 7 и 8 июля дорожные работы пройдут на пяти улицах Воронежа
Жителям Железнодорожного района Воронежа 9 июля перекроют воду
Под Воронежем выявили очаг бактериального ожога плодовых деревьев
Хотела получить компенсацию, а лишилась последнего: в Воронеже мошенники развели пенсионерку на 120 тысяч
В Воронеже возобновят летние киносеансы под открытым небом
Директор воронежской компании может избежать уголовного наказания за невыплату зарплаты сотрудникам
Генеральным директором воронежского «Факела» официально стал Роман Асхабадзе
Причину обрушения лесов в центре Воронежа, из-за чего пострадали два человека, выяснят в Следственном комитете