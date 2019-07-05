Бывший учитель школы под Воронежем, который обжег ученика утюгом, заплатит штраф 30 тысяч

СЕГОДНЯ 17:31 2019-07-05T17:31:54+03:00

Приговор вступит в силу через 10 дней Фото: из архива «КП»

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Семилукский суд признал бывшего учителя трудов землянской школы виновным в причинении телесных повреждений 11-летнему ученику и назначил ему наказание в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, этот случай, всколыхнувший всю область, произошел 20 марта во время занятий учащихся пятого класса на уроке технологии. Дети слишком громко разговаривали и 61-летний педагог, устав делать им замечания, взял с гладильной доски горячий утюг и прислонил его к спине 11-летнего мальчика. Ребенок получил ожоги 1 и 2 степени. Мужчина сразу после инцидента уволился с работы.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». На предварительном следствии бывший учитель признал вину в полном объеме, что также подтвердили одноклассники мальчика и результаты судебных экспертиз.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU