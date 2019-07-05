Жителям Железнодорожного района Воронежа 9 июля перекроют воду

СЕГОДНЯ 16:51 2019-07-05T16:51:31+03:00

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Администрация Воронежа предупреждает жителей пяти улиц Железнодорожного района о предстоящем отключении водоснабжения. Сотрудники водоканала 9 июля в период с 9 до 17 часов будут проводить работы по врезке трубопровода к строящимся домам третьей очереди жилого комплекса по улице Артамонова и набережной Чуева. В связи с этим в указанные часы отключат воду по следующим адресам:

Одинцова,9,11(Роспотребнадзор),13,15,19,21,21в,23,23а,25,25а,27,27а

Б. Хмельницкого, 66,68

Одинцова, 17

Артамонова,38в

Суворова,122,122а

В домах жителей еще восьми улиц в это время может наблюдаться падение напора воды в кранах:

Одинцова,2,4,23

Архитектора Троицкого,3,5,8

Ленинский проспект,227,223,221

Суворова,116,116в

25 января,70,72

Б. Хмельницкого

Артамонова

Суворова

ИСТОЧНИК KP.RU