Жителям Железнодорожного района Воронежа 9 июля перекроют воду
Администрация Воронежа предупреждает жителей пяти улиц Железнодорожного района о предстоящем отключении водоснабжения. Сотрудники водоканала 9 июля в период с 9 до 17 часов будут проводить работы по врезке трубопровода к строящимся домам третьей очереди жилого комплекса по улице Артамонова и набережной Чуева. В связи с этим в указанные часы отключат воду по следующим адресам:
Одинцова,9,11(Роспотребнадзор),13,15,19,21,21в,23,23а,25,25а,27,27а
Б. Хмельницкого, 66,68
Одинцова, 17
Артамонова,38в
Суворова,122,122а
В домах жителей еще восьми улиц в это время может наблюдаться падение напора воды в кранах:
Одинцова,2,4,23
Архитектора Троицкого,3,5,8
Ленинский проспект,227,223,221
Суворова,116,116в
25 января,70,72
Б. Хмельницкого
Артамонова
Суворова
ИСТОЧНИК KP.RU