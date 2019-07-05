Под Воронежем выявили очаг бактериального ожога плодовых деревьев

СЕГОДНЯ 16:37 2019-07-05T16:37:04+03:00

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Сотрудники Воронежского филиала института карантина растений выявили в Новоусманском районе очаг опасного заболевания - бактериального ожога плодовых культур. В связи с этим сотрудники управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям с 1 июля установили на территории Трудовского сельского поселения карантин. Он запрещает до официального снятия ограничений вывозить с зараженной территории саженцы плодовых деревьев без наличия карантинного сертификата.

- ИП главе КФХ Алименко И. и Администрации Трудовского сельского поселения предписано проводить профилактические обработки деревьев специальными препаратами, при обнаружении карантинного объекта незамедлительно информировать Управление Россельхознадзора, - рассказали в пресс-службе ведомства. - В Воронежской области карантинные зоны по бактериальному ожогу плодовых также установлены в Новохоперском, Острогожском и Семилукском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU