В Воронеже возобновят летние киносеансы под открытым небом

СЕГОДНЯ 15:20 2019-07-05T15:20:32+03:00

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Книжный клуб «Петровский» сообщает о возобновлении летних киносеансов в Петровском сквере. Бесплатные показы фильмов полюбились воронежцам в предыдущие годы и приобрели большую популярность.

Организаторы обещают в этом году зрителям несколько новинок и приятных сюрпризов перед показом. Первый сеанс пройдет в пятницу, 26 июля, ориентировочно, в 18.00. Показ состоится в любую погоду. Если будет дождливо, зрители переместятся в большой зал Клуба.

Берите подстилки, пледы и приятного просмотра!

ИСТОЧНИК KP.RU