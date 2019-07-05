В Воронеже возобновят летние киносеансы под открытым небом
Горожан приглашают в Петровский сквер 26 июля
фото со страницы сообщества "Книжный клуб "Петровский" соцсети "Вконтакте"
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Книжный клуб «Петровский» сообщает о возобновлении летних киносеансов в Петровском сквере. Бесплатные показы фильмов полюбились воронежцам в предыдущие годы и приобрели большую популярность.
Организаторы обещают в этом году зрителям несколько новинок и приятных сюрпризов перед показом. Первый сеанс пройдет в пятницу, 26 июля, ориентировочно, в 18.00. Показ состоится в любую погоду. Если будет дождливо, зрители переместятся в большой зал Клуба.
Берите подстилки, пледы и приятного просмотра!
ИСТОЧНИК KP.RU