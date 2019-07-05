2019-07-05T15:20:32+03:00
Общество

В Воронеже возобновят летние киносеансы под открытым небом

Горожан приглашают в Петровский сквер 26 июля
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото со страницы сообщества "Книжный клуб "Петровский" соцсети "Вконтакте"фото со страницы сообщества "Книжный клуб "Петровский" соцсети "Вконтакте"
Изменить размер текста:

Книжный клуб «Петровский» сообщает о возобновлении летних киносеансов в Петровском сквере. Бесплатные показы фильмов полюбились воронежцам в предыдущие годы и приобрели большую популярность.

Организаторы обещают в этом году зрителям несколько новинок и приятных сюрпризов перед показом. Первый сеанс пройдет в пятницу, 26 июля, ориентировочно, в 18.00. Показ состоится в любую погоду. Если будет дождливо, зрители переместятся в большой зал Клуба.

Берите подстилки, пледы и приятного просмотра!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Хотела получить компенсацию, а лишилась последнего: в Воронеже мошенники развели пенсионерку на 120 тысяч
Директор воронежской компании может избежать уголовного наказания за невыплату зарплаты сотрудникам
Генеральным директором воронежского «Факела» официально стал Роман Асхабадзе
Причину обрушения лесов в центре Воронежа, из-за чего пострадали два человека, выяснят в Следственном комитете
Июнь 2019 года в Воронеже стал самым засушливым за последние 59 лет
За смерть работника кондитерская фабрика под Воронежем заплатит 340 тысяч рублей
В Воронеже на 25 дней закроют улицу Туркенича
В «РВК-Воронеж» объяснили, почему на Краснознаменной трубы протянули поперек тротуара
Подорожание проезда повысит качество услуг
Под Воронежем дошло до суда дело мужчины, забившего знакомую до смерти на глазах у людей
В Воронеже «Мерседес» врезался в «Ладу»: трое раненых
Метро в центре Воронежа может уйти под землю
В Воронеже поймали вора, кравшего дорогие велосипеды
В Воронежской области женщина получила сильные ожоги на пожаре
Воронежцам обещают прохладные и дождливые выходные
В Воронеже в транспорте женщина оборонялась от засыпавшего на ней ребенка зубочисткой
В Воронеже из улицы коммунальщики сделали полосу препятствий
Шесть домов в Воронеже с 8 июля погрузятся во тьму
Воронежцам закрыли подход к оперному театру
Трансляцию спектакля Воронежского драмтеатра по Яндексу посмотрели 30 тыс человек
Для воронежской ОЭЗ нашли двух резидентов, готовых инвестировать 6,5 млрд рублей
В Воронеже в течение двух лет появятся три новых сквера
В Воронеже выступят легенды ВИА
В Воронежской области выросла смертность от онкологии