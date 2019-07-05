2019-07-05T14:36:57+03:00
Общество

Директор воронежской компании может избежать уголовного наказания за невыплату зарплаты сотрудникам

Руководитель признал вину и рассчитался с подчиненными в ходе следствия
Елена ФЕДЯШЕВА
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Следственный отдел по Левобережному району Воронежа занимался расследованием дела 42-летнего директора одной из фирм о невыплате зарплаты сотрудникам. Руководитель больше двух месяцев не рассчитывался с тремя подчиненными, накопив перед ними долг больше 320 тысяч рублей.

В ходе следствия обвиняемый свою вину признал и в полном объеме выплатил дол по зарплате. После чего подал ходатайство с просьбой о прекращении уголовного дела и назначении ему судебного штрафа.

- С учетом того, что все предусмотренные законом основания для этого имелись (совершение впервые преступления небольшой и средней тяжести, возмещение ущерба и заглаживание вреда), следователем следственного отдела вынесено соответствующее постановление, которое вместе с материалами уголовного дела направлено в суд для принятия решения о прекращении уголовного дела в отношении подозреваемого и назначении ему судебного штрафа – рассказал руководитель следственного отдела по Левобережному району города Воронежа регионального следственного управления СК России Матвей Сладких.

ИСТОЧНИК KP.RU

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