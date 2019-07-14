2019-07-14T17:02:58+03:00
Общество

Почти три тысячи пациентов воронежских интернатов для пожилых людей привили от пневмококка

Эта инфекция представляет особую угрозу для пожилых людей
Елена ФЕДЯШЕВА
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С начала 2019 года в Воронежской области привили от пневмококковой инфекции 2884 пациента интернатов для пожилых людей. Таким образом медики выполнили 98,7% от годового плана и оставили запас для вновь прибывающих.

Как пояснили в департаменте здравоохранения региона, люди в возрасте старше 55 лет находятся в группе риска развития тяжелых и даже смертельных осложнений от этой инфекции.

- Не только сам зрелый возраст является фактором риска развития некоторых тяжелых инфекций, но и наличие хронических заболеваний сердца, легких и других органов, а также сахарного диабета. Своевременная вакцинация поможет сохранить здоровье, а значит оставить больше времени для полноценной жизни и общения с близкими. Рекомендуем обсудить с врачом перечень необходимых вам прививок, - отметили в департаменте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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