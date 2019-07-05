2019-07-05T14:00:54+03:00
Происшествия

За смерть работника кондитерская фабрика под Воронежем заплатит 340 тысяч рублей

Так решили в региональной инспекции труда
Юрий КОЗЛОВ
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Сотрудники региональной инспекции труда завершили расследование несчастного случая с работником кондитерской фабрики в селе Богданово Рамонского района. 24 мая там обнаружили в печи, где делали сухарики, труп 41-летнего мужчины. Оказалось, что он погиб от удара током. Трагедия произошла, когда мужчина чистил печь.

В ходе расследования инспекторы выяснили, что было допущено нарушение инструкций по охране труда и самим сотрудником, и должностными лицами предприятия. По результатам проверки фабрику оштрафовали на 340 тысяч рублей. И обязали привести дела с охраной труда на предприятии в порядок.

Региональная инспекция труда направила материалы расследования в прокуратуру Рамонского района. В надзорном ведомстве рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 143 УК РФ "Нарушение требований охраны труда повлекшее по неосторожности смерть человека" (до четырех лет лишения свободы).

По данным источника «КП», жена погибшего рабочего получила компенсацию морального вреда в три миллиона рублей в результате заключенного с ней мирового соглашения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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