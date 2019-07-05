Подорожание проезда повысит качество услуг

СЕГОДНЯ 12:01 2019-07-05T12:01:11+03:00

Руководитель областного управления по государственному регулированию тарифов Евгений Бажанов сообщил, что стоимость поездки в общественном транспорте Воронежа вырастет не раньше середины осени

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3 июля все руководители, от которых зависит принятие решения о повышении стоимости проезда в воронежском пассажирском транспорте, собрались в Доме журналистов, чтобы рассказать, на какой стадии этот вопрос находится в данный момент. Свою позицию высказали начальник управления по государственному регулированию тарифов правительства Воронежской области Евгений Бажанов, первый вице-мэр Воронежа Сергей Петрин и председатель Союза руководителей городского пассажирского транспорта Дмитрий Крутских.

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ИСТОЧНИК KP.RU