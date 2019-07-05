Под Воронежем дошло до суда дело мужчины, забившего знакомую до смерти на глазах у людей
Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 30-летнего жителя поселка Отрадное Новоусманского района.
По данным следствия, 5 марта в Отрадном мужчина вместе с 34-летней знакомой, также местной жительницей, ходил на пьяное застолье сначала в дом на улице Садовой, а потом – на улицу Шуякова. В обоих гостях он зверски избивал женщину руками и ногами. Причем не разбирая, куда попадал. В результате женщина получила травмы головы, туловища, рук и ног. Хозяева останавливали избиение, но жертве садиста это не помогло. Женщина через несколько дней умерла от внутричерепной травмы.
- На предварительном следствии мужчина признал свою вину. Ее подтверждают также показания свидетелей, в том числе очевидцев преступления и заключения проведенных судебных экспертиз. По части 4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» жителю Отрадного грозит до 15 лет лишения свободы, – рассказал руководитель Новоусманского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Рамазан Асадов.
ИСТОЧНИК KP.RU