Под Воронежем дошло до суда дело мужчины, забившего знакомую до смерти на глазах у людей

СЕГОДНЯ 11:54 2019-07-05T11:54:00+03:00

5 марта он ходил с ней в гости в два дома. И там зверски бил женщину руками и ногами

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Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 30-летнего жителя поселка Отрадное Новоусманского района.

По данным следствия, 5 марта в Отрадном мужчина вместе с 34-летней знакомой, также местной жительницей, ходил на пьяное застолье сначала в дом на улице Садовой, а потом – на улицу Шуякова. В обоих гостях он зверски избивал женщину руками и ногами. Причем не разбирая, куда попадал. В результате женщина получила травмы головы, туловища, рук и ног. Хозяева останавливали избиение, но жертве садиста это не помогло. Женщина через несколько дней умерла от внутричерепной травмы.

- На предварительном следствии мужчина признал свою вину. Ее подтверждают также показания свидетелей, в том числе очевидцев преступления и заключения проведенных судебных экспертиз. По части 4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» жителю Отрадного грозит до 15 лет лишения свободы, – рассказал руководитель Новоусманского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Рамазан Асадов.

ИСТОЧНИК KP.RU