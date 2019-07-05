В Воронеже «Мерседес» врезался в «Ладу»: трое раненых

СЕГОДНЯ 11:29 2019-07-05T11:29:22+03:00

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В пятницу, 5 июля, в 00.05 на остановке 60-й Армии в Коминтерновском районе в аварию попали два автомобиля. По свидетельствам очевидцев, на место ДТП приезжали две скорые.

- 18-летний водитель «Мерседеса», ехавший со стороны Хользунова в сторону Лизюкова по улице 60-й Армии, не пропустил при пересечении перекрестка двигавшуюся по главной дороги 14-ю «Ладу», - рассказала Анита Проняева, инспектор по пропаганде отдельного полка ОБДПС ГИБДД МВД по городу Воронежу. – Это место регулируется светофором днем, но ночью горел только желтый мигающий сигнал. Машины столкнулись, за медицинской помощью обращались трое: 28-летний водитель «Лады», 23-летняя девушка, сидевшая в отечественной машины, и 20-летний пассажир немецкой иномарки. У мужчин ссадины и ушибы. У девушки сотрясение мозга. Всех троих врачи, оказав помощь, отпустили домой.

Сотрудники ГИБДД напоминают: проезжая перекрестки, нужно быть особенно внимательными и строго соблюдать правила.

ИСТОЧНИК KP.RU