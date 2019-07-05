Метро в центре Воронежа может уйти под землю

СЕГОДНЯ 11:15 2019-07-05T11:15:53+03:00

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Региональные власти пообещали через год подготовить проект легкорельсового транспорта в Воронеже. По словам губернатора, это будет мини-метро с заходом под землю в центре города и выездом на эстакады.

- Метро в полноценном смысле этого слова Воронежу не нужно. Оно очень затратно, и тариф на перевозку высокий. Частично проходящий по наземной части, где-то на эстакадах, а центр города под землей. Пока так видится. Я уверен, что такой вид транспорта Воронежу нужен, - рассказал Александр Гусев.

Губернатор заявил, что проект по наземному легкорельсовому транспорту обязательно состоится, однако сроки строительства назвать затруднился:

- К середине будущего года мы точно будем иметь технико-экономическое обоснование. Сейчас ищем коммерческих партнеров, которые могли бы пойти с нами в этот проект. Технически все осуществимо. Сложно сделать выходы на станциях в центральной части города из-за плотной застройки, но я думаю, что проектантам это под силу. С учетом господдержки я думаю, этот проект состоится. Одним из партнеров по-прежнему остаются наши японские коллеги. Они нам дают советы не только по самому метро, но и по тому, какой должна быть пристанционная территория – что должно располагаться в пересадочных узлах, чтобы проект метро был окупаем.

ИСТОЧНИК KP.RU