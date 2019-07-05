В Воронеже поймали вора, кравшего дорогие велосипеды
Сотрудники уголовного розыска задержали по подозрению в кражах десяти велосипедов 29-летнего ранее уже попадавшегося на таких проделках воронежца. Орудовал он в июне на неохраняемых велопарковках и в подъездах многоэтажек. Мужчина ломал замок-трос и угонял велосипеды, причем, в основном, дорогие.
Вор признал свою вину и рассказал, что продавал велосипеды знакомым. Те делали свой маленький бизнес. Размещали объявление в Интернете и перепродавали ворованную технику.
Мужчину отправили в следственный изолятор, возбуждены уголовные дела по всем фактам хищения.
Напомним, это уже второй велосипедный вор за короткое время, задержанный в Воронеже. 25-летний местный житель также орудовал в июне, деньги за велосипеды он тратил на дозы наркотика.
ИСТОЧНИК KP.RU