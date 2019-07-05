В Воронежской области женщина получила сильные ожоги на пожаре

СЕГОДНЯ 10:18 2019-07-05T10:18:51+03:00

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В четверг, 4 июля, в 18.10 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре в селе Верхняя Планица Верхнехавского района. Во дворе дома № 4 на улице Мира загорелась хозяйственная постройка 4х10 метров.

На место ЧП выезжали две пожарные машины с семью сотрудниками МЧС. Огонь потушили в 19.05. С места происшествия в больницу увезли 61-летнюю женщину. Ее отвезли в местную больницу с сильными ожогами.

По предварительным данным, причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU