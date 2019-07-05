В Воронеже в транспорте женщина оборонялась от засыпавшего на ней ребенка зубочисткой

СЕГОДНЯ 08:59 2019-07-05T08:59:16+03:00

Женщина уверена, что для защиты своего места под солнцем все средства хороши. Фото: "Мой и твой Воронеж".

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В паблике «Мой и твой Воронеж» появилось фото, где женщина средних лет (точно, впрочем, нельзя сказать, лицо заретушировано) держит зубочистку, направленную в сторону сидящего рядом мальчика. Автор поста Алена Алексеева сообщила, что до этого ребенок «уснул на ней пару раз».

Пост поднял волну комментариев. Большинство резко осуждают поступок женщины, отмечают, что она могла бы сделать замечание, пересесть, встать, наконец, но не идти на такую дикость. Другие недоумевают, где в это время были родители и почему вообще допустили такую ситуацию. Одно можно сказать точно: это фото – очередной диагноз обществу, где люди давно перестали быть добрыми.

ИСТОЧНИК KP.RU