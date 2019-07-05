Шесть домов в Воронеже с 8 июля погрузятся во тьму

СЕГОДНЯ 07:10 2019-07-05T07:13:49+03:00

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Жителям домов № 3, 3а, 5, 7, 7а и 9 по улице Мордасовой вывесили у подъездов крайне странное объявление. В нем предупреждают об отключении уличных фонарей с 8 июля. Обоснование выдвигают странное: якобы решение приняла «Воронежская городская электросеть» в соответствии с вердиктом Арбитражного суда от 26 марта. У дома № 7, кстати, полтора года назад фонари не работали почти месяц.

Ранее, судя по объявлению, платежи за уличные фонари входили в квитанции за общее имущество многоэтажек. Арбитражный суд, однако, указал, что наружное освещение в эту графу не входит, и по нему нужна отдельная оплата. И относится оно к ведению городских властей. Между тем, между «ТНС Энерго Воронеж» и мэрией договор на этот счет не заключен. Поэтому людей просто поставили перед фактом будущего отключения, взамен туманно пообещав все-таки передать электросети на баланс специализированной организации.

Такое предупреждение вывесили у подъездов.Фото: Юрий КОЗЛОВ

Как оказалось, занимается уличными фонарями управление дорожного хозяйства мэрии.

- Это не единичная проблема. Схожие проблемы у многоэтажек, построенных организацией «Воронеждом», некоторых домов на Бульваре Победы, - рассказал Владимир Котенев, заместитель начальника отдела реализации муниципальных услуг и мониторинга за содержанием объектов внешнего благоустройства управления дорожного хозяйства мэрии. – В случае с улицей Мордасовой после строительства ДСК просто «забыл» передать на баланс специальной организации уличные фонари. А когда возникла проблема, застройщик поднял архивы и заявил: все сроки давности прошли, ничего делать не будем. По-хорошему, должен шевелиться сам ВАТД «Домостроитель». Если управляющая компания не будет предпринимать активных действий, можно провести общее собрание жильцов и принять протокол, который обяжет ее поторопиться. Платить за фонари придется, но относительно немного – меньше 100 рублей в месяц. Если у людей возникнет вопросы по законности действий УК и организации, которая ранее обеспечивала свет, их право – обратиться в прокуратуру.

Если сотрудники прокуратуры увидят эту новость, можно считать ее просьбой разобраться, почему из-за странной возни УК и организации, отвечающей за наружное освещение, страдать должны жители шести домов. А также, насколько законно подобное ультимативное уведомление при том, что ранее никто ни о каких долгах по наружному освещению людей не уведомлял.

ИСТОЧНИК KP.RU