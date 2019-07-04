Воронежцам закрыли подход к оперному театру

4 Июль 22:57 2019-07-05T00:34:05+03:00

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С 5 июля ограничили доступ воронежцев на площадку у театра оперы и балета: рабочие огородили территорию - для начала работ по реконструкции и благоустройству.

- В ближайшее время запланирован завоз материалов и оборудования, начнет работу специализированная техника, - отметили в мэрии Воронежа.

Напомним, на реконструкцию площадки у театра потратят 38,1 миллиона рублей. Территорию замостят гранитной плиткой, озеленят, разобьют новые цветники, установят дополнительное освещение, лавочки и малые архитектурные формы. Все работы завершат к сентябрю 2019 года.

- Площадка у театра оперы и балета получит новую жизнь, это важное общественное пространство - в обычные дни здесь огромный пешеходный трафик, а в День города тут проводятся основные торжественные мероприятия. В будущем мы намерены продолжить благоустройство в единой концепции по улице Кирова - до территории у диагностического центра, - отметил глава Воронежа Вадим Кстенин.

ИСТОЧНИК KP.RU