2019-07-04T21:03:17+03:00
Звезды

Трансляцию спектакля Воронежского драмтеатра по Яндексу посмотрели 30 тыс человек

Зрителям всего мира показали «Вишневый сад»
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Подвели итоги трансляции в «Яндекс.Эфире» спектакля «Вишневый сад». Постановку Воронежского драмтеатра 25 июня в прямом эфире одномоментно посмотрели 30 тысяч зрителей. Для примера, в зале Кольцовского театра спектакль могут за один вечер посмотреть 380 человек. Это огромный успех в продвижении нашей труппы, ведь постановку смогли увидеть интернет-пользователи по всему миру. И еще увидят: запись будет доступна до 25 июня 2020 года.

Напомним, «Вишневый сад» в 2016-м поставил худрук драмтеатра Владимир Петров, спектакль является лауреатом региональной театральной премии «Браво-2017» в четырех номинациях.

В течение года на платформе «Яндекс.Эфир» будут организованы бесплатные прямые трансляции спектаклей других театров Центральной России. Воронежский театр стал первопроходцем этого культурного проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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