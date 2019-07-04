Для воронежской ОЭЗ нашли двух резидентов, готовых инвестировать 6,5 млрд рублей

СЕГОДНЯ 20:11 2019-07-04T20:11:49+03:00

Проекты должны быть полностью реализованы к 2023 году

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Экспертный совет, созданный специально для отбора инвестиционных проектов для ОЭЗ ППТ «Центр», 4 июля рассмотрел две заявки на получение статуса резидента - от ООО «Балли» и ООО «ИК Масловский».

Компания «Балли» планирует строительство предприятия по производству детского игрового, спортивного и паркового оборудования. Объем инвестиций в проект - 1,5 млрд рублей. Предприятию потребуется участок площадью 6 га для производственных цехов и складов. Планируется создать более 500 рабочих мест. Проект будет выполнен в три очереди, до 2023 года. Первая очередь, согласно планам инвестора, должна быть завершена в 2021 году.

- ООО «ИК Масловский» представило инвестиционный проект по строительству завода по производству стекло-препрегов, фольгированных диэлектриков и технических ламинатов, востребованных в радиоэлектронике и других сегментах промышленности. Объем инвестиций в первую очередь оценивается в 1 млрд рублей с возможностью роста вложений до 5 млрд рублей (2-я и 3-я очереди), - сообщили в пресс-службе облправительства.

Компания планирует создать порядка 120 новых рабочих мест. Реализация проекта также рассчитана на три очереди, до 2023 года.

По итогам экспертный совет дал положительную оценку обоим проектам.

ИСТОЧНИК KP.RU