В Воронеже в течение двух лет появятся три новых сквера

СЕГОДНЯ 19:52 2019-07-04T19:52:50+03:00

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В течение двух лет, 2019 и 2020-го, в Воронеже должны преобразиться три небольших сквера. Об этом сообщил руководитель управы Коминтерновского района Юрий Бавыкин.

Сквер имени Н.Ф. Ватутина площадью 5,5 тыс. квадратных метров расположен на пересечении Московского проспекта с улицей Генерала Лизюкова. Он замыкает линию «Памятник Славы – аллея Славы – сквер им. Ватутина». Стоимость работ оценивается в 5,7 млн рублей. Здесь выполнят мощение, установят малые архитектурные формы, лавочки, освещение.

- Сквер им. В.С. Хользунова площадью 11 тыс. квадратных метров относится к числу вновь сформированных и до этого никогда не благоустраивался. При этом он расположен в центре оживленного микрорайона, на его территории сложилась выраженная тропиночная сеть. Здесь также появятся скамейки, ограждения, детское игровое оборудование и, конечно, дополнительные зеленые насаждения. Стоимость работ оценивается в 2 млн рублей, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Вблизи остановки «Геологоразведка» есть озелененный участок по улице Беговой, между домами №158 и №160. Местные жители ыыступили с инициативой благоустроить его. Стоимость работ составит за два года 2,8 млн рублей. Как подчеркнул мэр Вадим Кстенин, для благоустройства будут привлечены, как средства городского бюджета, так и вложения бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU