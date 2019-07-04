2019-07-04T19:52:50+03:00
Общество

В Воронеже в течение двух лет появятся три новых сквера

На их обновление потратят около 10,5 млн. рублей
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В течение двух лет, 2019 и 2020-го, в Воронеже должны преобразиться три небольших сквера. Об этом сообщил руководитель управы Коминтерновского района Юрий Бавыкин.

Сквер имени Н.Ф. Ватутина площадью 5,5 тыс. квадратных метров расположен на пересечении Московского проспекта с улицей Генерала Лизюкова. Он замыкает линию «Памятник Славы – аллея Славы – сквер им. Ватутина». Стоимость работ оценивается в 5,7 млн рублей. Здесь выполнят мощение, установят малые архитектурные формы, лавочки, освещение.

- Сквер им. В.С. Хользунова площадью 11 тыс. квадратных метров относится к числу вновь сформированных и до этого никогда не благоустраивался. При этом он расположен в центре оживленного микрорайона, на его территории сложилась выраженная тропиночная сеть. Здесь также появятся скамейки, ограждения, детское игровое оборудование и, конечно, дополнительные зеленые насаждения. Стоимость работ оценивается в 2 млн рублей, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Вблизи остановки «Геологоразведка» есть озелененный участок по улице Беговой, между домами №158 и №160. Местные жители ыыступили с инициативой благоустроить его. Стоимость работ составит за два года 2,8 млн рублей. Как подчеркнул мэр Вадим Кстенин, для благоустройства будут привлечены, как средства городского бюджета, так и вложения бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежцев приглашают на бесплатную экскурсию о гениальных сыщиках прошлого
В Воронежской области выросла смертность от онкологии
Воронежские автомобилисты не будут чувствовать ударов при наезде на новые швы на Северном мосту
Генеральный директор «ЛОС» об обвинениях Александра Гусева: «Знаю, кто нашептал этот бред губернатору, но не скажу»
Ночью в Воронеже пройдут массовые проверки водителей
Воронежская семья, воспитывающая восемь спортсменов, стала «Семьей года»
Строительные леса упали на женщину у воронежского диагностического центра
Взорвавшиеся в Минске фейерверки приобрели в компании, устраивавшей салюты в Воронеже
Неприятный запах в Воронеже: «ЛОС» настаивают на несанкционированных сливах в коллектор
«РВК-Воронеж» по поводу двойных платежек: «Мы действовали строго по договорам»
Угодившего в отстойник с битумом мужчину выписали из больницы
Воронежец перевел аферисту 50 тыс за "Яву", но так и не увидел мотоцикла
В воронежский «Факел» пришли еще четыре новичка
Воронежцев приглашают на семейный мастер-класс в музей
Губернатор Воронежской области обвинил в вони руководителей «ЛОС»
Воронежкий хор выступил Кремле
Делегация из Воронежа приняла участие в открытии памятника братьям Лизюковым в Беларуси
Ночью под Воронежем сгорел дом
Охотники за головами разыскивают в Воронеже тайного агента и создателя персонажей мультфильмов
В селе Воронежской области обнаружили автомобиль с трупом
Юный воронежец победил на первенстве России по автокроссу
Эртиль и Поворино покажут воронежцам свои культурные достижения