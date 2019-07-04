В Воронежской области выросла смертность от онкологии

СЕГОДНЯ 18:54 2019-07-04T18:54:24+03:00

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с членами научно-образовательного медицинского кластера Северо-Западного федерального округа «Западный» сообщила, что Россия катастрофически теряет население. По данным, что приводит ТАСС, естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тыс. человек.

При этом Татьяна Голикова обратила внимание, что многие регионы сознательно снижали показатели смертности, например, от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. К сожалению, в качестве примера вице-премьер привела именно наш регион.

- Например, Воронежская область демонстрировала показатель повышения смертности от онкологии за 2018 год по сравнению с 2017 годом на 1,2%, а за четыре месяца 2019 года - на 20%, - сказала вице-премьер.

В региональном департаменте здравоохранения 4 июля подчеркнули, что В 2019 году в Воронежской области действительно отмечается рост смертности от новообразований.

Так, за аналогичный период 2018 года она составляла 178,2 на 100 тыс. населения, а в текущем году за 4 месяца – 207,6 – что все же ниже среднероссийского уровня – 208,4

- Пик заболеваемости пришелся на 2017 год. Это связано с активными действиями по профилактическому выявлению рака. Профосмотрами было охвачено гораздо больше людей, чем это делалось ранее, что принесло результаты – больше было выявлено больных, большему числу оказана помощь, - считают в облздраве. - Из числа умерших от рака с начала текущего года 16,2% - пациенты в возрасте 80 лет и старше, состоявшие на учете в онкологическом диспансере пять лет и более. То есть это те люди, которым лечение продлило жизнь на несколько лет. Ситуация по онкозаболеваемости и смертности в Воронежской области аналогична общемировой – максимальный рост смертности больных регистрируется на втором-третьем году после выявления рака. Эта закономерность отчасти объясняет рост показателя смертности за счет накопления пациентов этой группы при увеличении продолжительности их жизни. По статистике большинство пациентов с раком на поздних стадиях, несмотря на усиленное лечение, погибает в течение первого года после обнаружения заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU