Воронежские автомобилисты не будут чувствовать ударов при наезде на новые швы на Северном мосту

СЕГОДНЯ 18:39 2019-07-04T18:39:36+03:00

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На Северном мосту установлено уже семь деформационных швов. Ведется монтаж еще трех швов, а на оставшихся четырех завершается разборка железобетонных плит. Об этом 4 июля сообщили в пресс-службе мэрии.

Мы уже выясняли, что работы по замене деформационных швов можно ускорить, но не на месяц (как того хотел губернатор), а на две недели. То есть работы должны завершится к 17 августа.

Напомним, Александр Гусев распорядился как минимум на треть раньше срока сдать весь мост в эксплуатацию. Ранее мэрия сообщала, что ремонт стороны моста, ведущей с правого на левый берег (начался в середине прошлого месяца) должен был завершиться 25 июля. Затем дорожники приступят к ремонту противоположного направления, который должен был продлиться до конца августа.

В конструкции Северного моста предусмотрено 28 деформационных швов (по 14 на каждой из сторон). С 1986 года только однажды – в 2015 году – производилась замена деформационных швов, но не всех, а шести самых разбитых. Новые швы принципиально отличаются от прежних.

- Они имеют современное полимерное, а не бетонное покрытие, наезд на них будет более плавным, само покрытие влагостойкое и шумостойкое. Автомобилисты не будут чувствовать динамических ударов при наезде на швы, как раньше, – рассказал главный инженер МКУ «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства».

ИСТОЧНИК KP.RU