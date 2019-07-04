Ночью в Воронеже пройдут массовые проверки водителей

СЕГОДНЯ 17:51 2019-07-04T17:51:24+03:00

В последнее время в регионе все чаще останавливают пьяных людей за рулем

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За прошедший июнь сотрудники воронежской Госавтоинспекции остановили 657 пьяных водителей на дорогах области. Конечно, нарушителей привлекли к административной ответственности. Но впечатляет само количество!

В итоге было решено ночью с 4 на 5 июля в Воронеже провести массовые проверки водителей. Полицейские будут искать горожан, севших за руль в состоянии опьянения. Ну и другие грубые нарушения Правил дорожного движения, конечно, не останутся без внимания.

- «Сплошные проверки» представляют собой остановку сотрудниками ГИБДД всех автомобилей без исключения на заранее выбранном участке дороги. В случае, когда от водителя транспортного средства исходит запах алкоголя или его поведение кажется инспекторам ГИБДД странным, ему будет предложено пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости, и на употребление наркотических веществ, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Если же вы видите, что кто-то грубо нарушает ПДД, сообщите об этом в дежурную часть по телефону 269-61-02 (круглосуточно) или по телефону 02.

ИСТОЧНИК KP.RU