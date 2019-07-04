2019-07-04T18:49:12+03:00
Общество

Воронежская семья, воспитывающая восемь спортсменов, стала «Семьей года»

Лилия и Михаил Весельевы считают детей своим главным достижением
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото предоставлено управой Ленинского районафото предоставлено управой Ленинского района
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Накануне Дня семьи, любви и верности в Воронежской области подвели итоги регионального конкурса «Семья года». В номинации «Многодетная семья», лучшими стали Лилия и Михаил Весельевы и их восемь детей.

Мама и папа в воспитании профессионалы – оба имеют педагогическое образование. Лилия Ивановна работает воспитателем в детском саду, Михаил Иванович – ныне артист театра оперы и балета, бывший спортсмен, также закончил педагогический вуз.

- Летом Весельевы оба работают воспитателями в детских лагерях. До 2008 года работали в пионерском лагере «Орленок» от Механического завода, - рассказали в управе Ленинского района.

Все восемь детей Весельевых – спортсмены. Старшие мальчики (Артур, Денис, Андрей и Саша) занимаются спортивной акробатикой. 14 ноября 2017 года в семье родился ещё один мальчик – Серёжа. Весельев Михаил Иванович называет его «последним творческим достижением» семьи. Помимо спорта дети ходят в кружки декоративного творчества. Старший сын Артур учится в 11 классе – мастер спорта по спортивной акробатике. Дочь Яна учится в 5 классе – кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике. Остальные дети (Денис - 7 класс, Алёна, Андрей - 3 класс) имеют первый взрослый разряд, но собираются также получить звание «мастера спорта».

Кроме того ребята хорошо учатся и участвуют в творческой самодеятельности. Своим высшим достижением семья Весельевых считает рождение восьми детей и их воспитание честными, хорошими и светлыми людьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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